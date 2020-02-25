Арештований за вчинення крадіжок житель Волині зізнався у скоєнні ще одного злочину.

Як розповіли у поліції, 29-річний волинянин на даний час перебуває у слідчому ізоляторі. Його разом з двома спільниками оперативники карного розшуку Тернопільщини затримали восени минулого року за вчинення крадіжки з приватного будинку у селі Кам’янки Підволочиського району.

Перебуваючи під слідством, зловмисник зізнався, що причетний ще до одного майнового злочину. Крадіжка з приватного помешкання, що належить родині з Підволочиська, – його рук справа.

Зловмисник проник до будинку, витиснувши металопластикове вікно. Виніс майна та грошей на понад п’ятдесят тисяч гривень.

Дії зловмисника кваліфіковано частиною 3 статті 185 ККУ.