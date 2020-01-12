Тернополянин викрав авто і планував його розібрати на запчастини. Про зникнення транспортного засобу марки ВАЗ-2106 повідомив власник.

Чоловік заявив, що залишив автомобіль на території стоянки, а коли вранці прийшов по легківку, її там уже не було.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції та управління карного розшуку встановили, що до зникнення автомобіля причетний раніше судимий за угони житель Тернополя, 1987 року народження.

Підозрюваний прийшов разом з товаришами до сторожа стоянки. Чоловіки розпивали спиртні напої. Коли охоронець заснув, зловмисник вирішив додому поїхати на чужому авто. Спочатку спробував завести “Таврію”, але не зміг. Тому виламав замок ВАЗу, завів його та поїхав.

Оперативники знайшли автомобіль в одному з гаражних кооперативів обласного центру. Викрадач сховав транспорт у власному гаражі і планував в подальшому розібрати його на запчастини, повідомляють у поліції.