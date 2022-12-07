Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції жительці міста. Жінка неодноразово криміналила на території обласного центру й знову пішла на злочин.

На лінію «102» надійшло повідомлення від керуючої магазину. Заявниця попросила притягнути до відповідальності незнайомку, якій вдалося винести з приміщення торгового закладу товару майже на 2000 гривень. Факт скоєння злочину зафіксувала камера відеоспостереження, записи з якої допомогли вийти на слід зловмисниці.

Підозрювана 1986 року народження у скоєному зізналася. Тернополянка неодноразово притягувала до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Її затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 КК України.