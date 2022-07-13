Серійного велосипедного злодія спіймали у Тернополі: йому “світить” вісім років тюрми

36-річному мешканцю обласного центру працівники Тернопільського районного управління поліції інкримінують таємне викрадення чужого майна. Міру покарання йому обере суд.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний причетний до крадіжки дороговартісного велосипеду. Тернополянин поцупив майно з під’їзду багатоповерхівки.

Це не вперше, коли чоловік попадає в поле зору поліцейських. В минулому він вже притягувався до відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.

Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодесу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 ККУ (крадіжка).