У вчиненні крадіжок двоколісних транспортних засобів співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 20-річного жителя Ланівців. Поліцейські довели його причетність до п’яти фактів незаконного заволодіння чужим майном.

Упродовж останнього місяця до Тернопільського відділу поліції все частіше почали надходити повідомлення про крадіжки велосипедів з одного із мікрорайонів міста. Двоколісники виносили вночі з під’їздів багатоповерхівок. Суми збитків, яких зазнавали веловласники, були різні – від 4500 до 10 000 гривень.

Співробітники карного розшуку, проаналізувавши крадіжки, запідозрили, що до їх вчинення може бути причетна одна і та ж особа. В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід крадія. Причетним до протиправного виявився 20-річний житель Ланівців. Він ніде не працює, не навчається, не має постійного місця проживання. До Тернополя переїхав нещодавно, наразі мешкає в свого знайомого.

Зловмисник вночі проникав в під’їзди та за допомогою підручних засобів обрізав трос-замки, які фіксували велосипеди. Крадені транспортні засоби продавав, брав за них в середньому 1000 гривень. Поліцейські встановили місце знаходження двох крадених роверів, ще три – розшукують.

Слідчі розпочали кримінальне провадження щодо фігуранта за частиною 2 статті 185 ККУ – крадіжка, вчинена повторно. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Оперативні заходи тривають, поліцейські також продовжують перевіряти ланівчанина до вчинення інших злочинів.