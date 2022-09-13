Невідомий відвідувач викрав товар – таке повідомлення отримали працівники поліції від працівників одного з торгових закладів міста. Поліцейські спіймали злодія.

Протиправне, як встановили правоохоронці, вчинив 46-річний місцевий житель. Зловмиснику тричі вдавалося винести з магазинів дрібну побутову техніку: зарядні пристрої, навушники, електробритви. Під час чергової спроби винести з крамниці товар зловмисника затримали.

Чоловік в минулому вже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини, не працює. Крадені речі ніс до ломбарду, або ж використовував для власних потреб.

За усіма фактами злочинів слідчі розпочали кримінальні провадження згідно ч. 4 статті 185( крадіжка) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють причетність підозрюваного до інших аналогічних протиправних діянь.