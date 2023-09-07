Зловмисниця вночі в поїзді обікрала 46-річного жителя Тернопільського району.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернувся житель одного з сіл Тернопільського району і заявив про крадіжку смартфона. Зі слів чоловіка, нічним поїздом він повертався додому і хтось викрав його засіб зв‘язку.

У ході оперативних заходів розшуківці встановили, що до крадіжки причетна 34-річна жителька Черкаської області. До слова, жінка не вперше потрапляє у полі зору поліцейських за аналогічні злочини і вже була неодноразово судима за це. Зловмисниця місцем своєї протиправної діяльності обирає саме нічні потяги і, користуючись тим, що пасажири відпочивають, обкрадає їх.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі.