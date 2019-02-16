Серійний злодій обкрадав школи, садочки і лікарні

15/02/2019 Розмір тексту:

П’ять фактів крадіжок інкримінують правоохоронці Тернопільського відділу поліції місцевому жителю. Проте, кажуть працівники поліції, це ще не кінцевий результат.

На сьогодні правоохоронці довели причетність чоловіка до п’яти злочинів. Причетність до аналогічних – перевіряється.

Тернополянин впродовж кількох тижнів викрадав гроші та побутову техніку. Жертвами злодія ставали як працівники шкіл та садочків, так і лікарі.

Підозрюваний проникав у приміщення, підібравши ключі від замків, або шляхом вільного доступу. Забирав малогабаритну техніку, цінні речі та гроші.

У ході розслідування стало відомо, що крадій – раніше судимий за майнові злочини мешканець Тернополя. Чоловік уже тривалий час стоїть на обліку в наркодиспансері. Проте і звідти він встиг винести ноутбук.

Підозрюваний відповідатиме перед законом за статтею 185 частинами 1 та 3 ККУ, повідомляють у поліції.