З якими викликами зіштовхнулися жінки, які прагнуть працювати у tech-сфері

В Україні дедалі більше жінок планують присвятити своє життя tech-сфері. Це можна спостерігати саме за кількістю працевлаштованих українок. Наприклад, якщо у 2011 році цей показник складав лише 7%, то вже у 2020 – 20%. Проте навіть сьогодні можна стверджувати про гендерну нерівність, оскільки жінок в tech-сфері все ще в кілька разів менше, ніж чоловіків.

«У 2020 році, коли розпочала роботу інвестгрупа Roosh, частка жінок у команді менеджерів складала 20%. За чотири роки показник збільшився до 38%, що можна вважати реальним прикладом того, як технологічна галузь перестає бути суто «чоловічою». Але говорити про успішну тенденцію ще зарано, оскільки перед tech-індустрією стоїть безліч викликів, які негативно впливають на цей процес», – говорить співзасновник інвестиційної групи Roosh Сергій Токарєв.

Міграція tech-спеціалісток і гендерні упередження

Прогрес зростання кількості жінок у технологічній сфері складно заперечити. Його не змогли зупинити навіть пандемія та військова агресія росії.

За даними Держстату частка дівчат серед випускників магістратури в STEM-галузі склала 54,5%. Може здаватися, що наступні процеси є закономірними, а саме пошук роботи за спеціальністю та працевлаштування у високооплачуваній сфері. Але реальна ситуація дещо відрізняється від очікуваної, запевняє Сергій Токарєв.

Повномасштабне вторгнення рф мало великий вплив на технологічну галузь. Багато українок почали виїжджати за кордон. За даними Центру економічної стратегії, на січень 2024 року в інших країнах знаходяться понад 4,9 млн біженців з України. Здебільшого – це жінки та діти. Тому є цілком закономірним, що більшість tech-спеціалісток працевлаштовуються у європейські та американські компанії.

Крім того, все більше чоловіків вступають до лав ЗСУ, аби боронити країну від агресора. Відповідальність за дітей та побут цілковито лягає на плечі жінок. Тому й часу на здобуття технологічної освіти не вистачає. До того ж, навіть наявність відповідних знань не гарантує швидкого працевлаштування. Через перенасичення кадрами без досвіду, на українському технологічному ринку мало вакансій.

Як досягти гендерної рівності

«Дослідження Міжнародної організації праці показують, що рівень успішності у компаній, які зберігають гендерний баланс, вищий на 20%. У Roosh ми завжди дивимося на склад команди стартапу, в який хочемо інвестувати. Оскільки нам здається, що успіх проекту залежить від співпраці та різноманітності досвіду», – говорить Сергій Токарєв.

Є кілька допоміжних кроків, які здатні покращити ситуацію з гендерною рівністю в Україні. Серед них:

Заохочення дівчат до технологічного сектору. Досвідчена менторська підтримка. Hard Skills і критичне мислення. Участь бізнесу в освітніх процесах.

Сьогодні вкрай важливо знайомити дівчат з технологічним середовищем. Йдеться про освітні активності та практичні завдання, завдяки яким вони більше дізнаються про напрямки, розвиток і різноманітність tech-індустрії. При цьому вчити повинні саме експерти та експертки галузі. Вони можуть стати реальними прикладами, на кого можна було б рівнятися.

Також важливо продемонструвати молоді всі переваги конкурентоспроможності. Сьогодні вмінням писати код нікого не здивуєш. Майбутні фахівці повинні вміти критично мислити, швидко та ефективно розв’язувати проблеми, а також мати комунікаційні навички.

«Ніщо так не навчить, як практика. Якщо учень займається реальними кейсами, йому простіше розібратися з тим, що на нього чекає у технологічній індустрії. Наприклад, у SET University класичні дипломні роботи замінили справжні завдання для технологічних компаній. Студенти працюють над власними стартапами та роблять перший крок у tech-сфері», – запевняє Сергій Токарєв.

Технологічні компанії також мусять долучитися до освітніх процесів. Бізнес зацікавлений у тому, аби в Україні кількість спеціалістів лише зростала. Для цього достатньо підтримувати освітні ініціативи, наприклад, через запуск програм стажування. Гендерна рівність у технологічній галузі потрібна всім, оскільки таким чином можна зміцнити економіку держави.