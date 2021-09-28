Вже кілька місяців у ЗМІ поширюють чутки про те, що Сергій Притула планує створити власну політичну партію. Політик нарешті офіційно підтвердив цю інформацію.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу. Водночас про назву та інші деталі обіцяв розповісти найближчим часом.

“Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендингу – дайте мені трішки часу і я обов’язково все розкажу”, – заявив політик.

“Це однозначно буде не віртуальна історія. Проте й поспішати з набуттям суб’єктності я не буду”, – додав він.

За словами політика, парламент завжди був найважливішою інституцією України.

“Інституційно парламент не давав познущатись з країни за усі роки і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом. І за Леоніда Кучми, і за Віктора Януковича саме парламент був “тим” інститутом. Окрім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича”, – пояснив Притула.

“Звичайно, першочергово у планах на горизонті стоїть парламентська кампанія”, – запевнив він.