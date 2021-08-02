Один з найпопулярніших українських телеведучих Сергій Притула неабияк здивував фанів своєю новиною. Чоловік повідомив, що знову став студентом.

Такою інформацією він поділився в соцмережі Instagram, повідомляє Вона.

На особистій сторінці Сергій Притула опублікував фото, на якому позує зі своїми одногрупниками. За словами чоловіка, він став студентом Українського католицького університету у Львові.

Телеведучий вже має вищу освіту, однак, цього йому мало. За словами Сергія Притули, він вступив на магістратуру й вивчатиме публічне управління та адміністрування.

Також шоумен заявив, що зовсім не соромиться бути 40-річним студентом. На думку телеведучого, нові знання ніколи не будуть зайвими.

На фото чоловік зображений в аудиторії свого університету, позуючи серед великої кількості студентів. Шанувальники відразу прокоментували новий допис Сергія Притули.

Вони заявили, що зовсім не очікували такого від шоумена. Однак, фани все-таки пораділи за майбутнього студента й побажали йому чудового навчання.