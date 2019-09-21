Згідно з недавнім опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», чинний мер Києва Віталій Кличко не користується великою популярністю серед жителів столиці, але 43% киян вважають, що він мусить завершити свій термін повноважень. Ще 72% згодні, що головою КМДА повинен бути тільки той, кого кияни обрали мером.

Видно, що ідея позбавити столицю самоврядування в Києві не популярна, навіть, якщо за цією ідеєю стоїть поки що популярний президент. Про це у своєму блозі пише політичний експерт Валерій Пекар, передає Повінь.

Експертзвертає увагу на рейтинг шоумена, телеведучого і волонтера Сергія Притули. Він повністю відповідає існуючому запиту на нові обличчя, але при цьому не асоціюється з Коломойським, який в Києві зовсім не популярний. В таких умовах Сергій має непогані шанси, навіть проти головних калібрів «1+1». Серед тих, хто збирається брати участь у голосуванні, 11,3% готові підтримати Сергія Притулу. У його найближчого опонента Кличка – 19,3%, у Олександра Ткаченка – 9,4%.