Кандидат у мери Києва від “Голосу” та шоумен Сергія Притула вирішив зашити свій проєкт “Вар’яти” заради участі у виборчій кампанії.

Про це він розповів у інтерв’ю BBC News Україна.

“Незабаром я розміщу сумний, але, очевидно, дуже необхідний ролик, у якому заявлю про вихід зі структури гумор-шоу “Вар’яти”, – розповів Сергій Притула.

“Десять років я розвивав цей проєкт, там моя душа. Це був перший і, на жаль, до цього часу єдиний повністю україномовний гумористичний проєкт”, – додав він.

За словами Сергія Притули, він складає з себе обов’язки очільника, шеф-редактора і актора-конферансьє “Вар’ятів”.

“Я не можу займатися чимось в пів рукава. Минулого року мені здавалося, що можна суміщати роботу в парламенті і часткову концерну діяльність”, – пояснив Сергій Притула.

У 2019 році він балотувався у Верховну Раду 30-м номером списку “Голосу”, але партія набрала недостатньо голосів, щоб це місце стало прохідним.

Сергій Притула додав, що зараз усвідомив, що не зможе поєднувати роботу коміка з виборчою кампанією.

“Тому з “Вар’ятами” я прощаюся вже. А у випадку перемоги, мені доведеться записати ще один ролик, у якому я попрощаюся ще й з “Новим каналом”, – додав він.

Повне інтерв’ю Сергія Притули дивіться і читайте незабаром на BBC News Україна.

Які рейтинги

Сергій Притула, за даними різних соцпопитувань, – входить до п’ятірки лідерів на майбутніх виборах київського міського голови.

За даними недавнього опитування Центру Разумкова, кандидати мають таку підтримку (серед тих, хто визначився і піде на вибори):

1. Віталій Кличко (партія “Удар”) – 41,2%

2. Андрій Пальчевський (“Перемога Пальчевського”) – 9,1%

3. Олександр Попов (ОПЗЖ) – 8,3%,

4. Ірина Верещук (“Слуга народу”) – 6,2%

5. Сергій Притула (“Голос”) – 5,5%

Водночас попереднє опитування Групи “Рейтинг” віддавало Сергію Притулі друге місце і шанс проходження у другий тур:

1. Віталій Кличко (партія “Удар”) – 41,7%

2. Сергій Притула (“Голос”) – 11,6%

3. Ірина Верещук (“Слуга народу”) – 9,4%

4. Андрій Пальчевський (“Перемога Пальчевського”) – 9%

5. Олексій Гончаренко (“Європейська Солідарність”) – 5,4%.

Місцеві вибори у столиці відбудуться 25 жовтня.

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