З нагоди Дня молоді очільник Тернополя зустрівся з молодими активістами у форматі вільний простір «Без краваток».

Тернополяни у неформальній атмосфері мали можливість обговорити проблемні моменти молодіжної політики міста та запропонувати нові інноваційні проекти і власні ідеї для розвитку міста, повідомляє прес-служба міськради.

«Чимало проектів реалізовуються в місті з ініціативи та підтримки саме молоді. Щорічно понад 50 заходів, ініційованих молодіжними громадськими організаціями міста, отримують значну підтримку зі сторони міської ради, – наголосив Серігй Надал. – На реалізацію даних проектів спрямовуються не лише фінансові, але й інші ресурси виконавчих органів ради. Тож закликаю молодь і надалі бути активними, пропонувати нові проекти для розвитку та промоції міста».

До слова, проект вільний простір «Без краваток» започаткований Молодіжною міською радою Тернополя.