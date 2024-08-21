Вітаю рішення Верховної Ради про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з Росією. Це історичне рішення для Української держави.

Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал, коментуючи відповідне рішення парламенту.

Верховна рана ухвалила в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з рф. Закон набуває чинності через 30 днів з дня його опублікування. Єдиний пункт, який починає діяти відсьогодні, це положення, згідно з яким громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

Тернопіль показав приклад

Мер Тернополя нагадав про рішення міської ради від 2023 року.

«Тернопільська міська рада у 2023 році проголосувала за вилучення земельної ділянки у московської церкви. Після двох з половиною років повномасштабної війни, коли сотні московських попів перейшли на бік ворога, працюють на московське ФСБ, народні депутати наважилися ухвалити Закон. Нарешті діяльність українського філіалу московської церкви заборонена по всій території України», – заявив Сергій Надал.

Внутрішній та зовнішній вороги будуть знищені

Мер Тернополя закликав до знищення московського зла у всіх його проявах.

«Ми живемо в час повномасштабної війни. У нас немає часу на розмови та дискусії. З внутрішнім ворогом треба боротися, так як із зовнішнім. Українці очистять нашу святу землю від московського зла у всій його проявах. Слава Україні!», – підсумував Сергій Надал.