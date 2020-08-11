Хронологія подій навколо включення Тернополя до “червоної зони”

Що сталося

Головне. Минулого тижня завдяки активній позиції небайдужих тренополян та міського голови Тернополя Сергій Надала, місто домоглося скасування необґрунтованого рішення Уряду про включення до “червоної зони”, що передбачало фактичну зупинку Тернополя і транспортну блокаду всіх контактів із “зовнішнім світом”.

Як це було

31 липня уряд ухвалює рішення про включення Тернополя до “червоної зони”. Урядове рішення передбачало: зупинку внутрішнього громадського транспорту та сполучення з іншими регіонами; заборону нерегулярного автомобільного сполучення – для автівок, які мають понад 5 місць; закриття торговельно-розважальних центрів, кафе, готелів та практично усіх громадських закладів, у тому числі дитячих садків. Також заборонялася зупинка транзитних потягів далекого сполучення, якими більшість тернополян поверталися з літніх відпусток.

2 серпня міський голова Тернополя Сергій Надал у своєму відеозверненні висловив обурення з приводу рішення центральної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій включити Тернопіль у червону зону. “Я звертаюся до міністра транспорту. Ви вирішили, що ви господарі людських доль? Хто вам дав право вирішувати за тернополян? Ваше завдання – обслуговувати українців. Ви – слуги нашого народу. А ви подумали, що ви – господарі? Я вимагаю повернути зупинку потягів далекого сполучення на станції Тернопіль”, – сказав тоді Сергій Надал.

Детальніше. Очільник Тернополя назвав рішення урядової комісії “блокадою”, необґрунтованим та неправомірним. Сергій Надал відзначив, що:

– Уряд ухвалив рішення про внесення Тернополя до “червоної зони” у п’ятницю ввечері, що було справжнім шоком для більшості мешканців міста, які напряму звернулися до міського голови з проханням рішучих дій і підтримки.

– Тернопіль має набагато кращі показники, ніж сусідні міста. Зокрема тут проводиться втричі більше тестувань ПЛР ніж рекомендує МОЗ. Заповнення ліжок у лікарнях був удвічі нижчим від маркерних показників, які виставляв МОЗ.

– Економіка перебуває у занепаді, люди втрачають доходи і роботу, а тому не можуть собі дозволити повну зупинку роботи, як того вимагав уряд. Крім того місто за час карантину втратило майже 100 мільйонів гривень. Натомість не отримало жодної допомоги від уряду для протидії пандемії.

3 серпня зібралася позачергова сесія міської ради Тернополя, яка закликала уряд переглянути необґрунтоване рішення та підтримала міського голову.

Вже 4 серпня у відповідь на вимогу міського голови Тернополя, міністр транспорту Владислав Криклій пообіцяв повернути зупинку потягів у Тернополі.

7 серпня урядова комісія скасувала своє рішення і виключила Тернопіль із “червоної зони”.

Таким чином, міський голова за підтримки депутатського корпусу та громади міста домігся скасування необґрунтованого рішення і захистив інтереси тернополян. Активна позиція допомогла усунути маніпулятивне рішення уряду.

Чому це важливо

На сьогодні, у Тернополі одні з кращих показників по Україні за динамікою тих, хто вилікувався, а також один з найнижчих показників захворюваності на коронавірус.

Зупинка транспортного сполучення створювала значні незручності для тернополян, які з дітьми відпочивали на півдні України, а повертаючись додому втратили можливість дістатися додому.

Крім того — зупинка громадського транспорту, роботи підприємців ставили під загрозу добробут мешканців міста, які і без того зазнали великих втрат за час кількох місяців карантину.

Позиція міського голови Сергій Надала неодноразово озвучена у ЗМІ залишається незмінною. За умови відсутності реальних показників, місто повинно працювати з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки з боку самих тернополян на підприємців.