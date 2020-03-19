На позачерговій сесії міськради внесли зміни до бюджету на 2020 рік.

Зокрема додатково виділено 5 млн 100 тис грн на придбання медичного обладнання та близько 5 млн грн на придбання засобів індивідуального захисту. Загалом додатково на підтримку медицини виділено 10 млн грн.

Крім того міський голова Сергій Надал та заступники прийняли рішення відмовитися від премій і перерахувати мільйон гривень на додаткові виплати для медиків, які будуть задіяні у лікуванні хворих на коронавірус та протидії епідемії, пишуть Тернополяни.

“Ухвалено рішення перерахувати частину коштів із зарплати та направити на додаткові виплати працівникам медичних закладів, які будуть працювати з хворими на коронавірусу Я і мої заступники віддають частину зарплат на зарплату лікарям. Ми збільшуємо зарплати для працівників інфекційних відділень. Вводимо премії для всіх, хто буде задіяний у роботі та лікуванні хворих. Ці люди сьогодні на передовій протидії епідемії і ті, від кого найбільше залежить здоров’я та безпека тернополян”, – сказав міський голова.

Сергій Надал також подякував небайдужим підприємцям, працівникам освітніх установ, які відгукнулися на звернення міськради про допомогу у забезпеченні медзакладів необхідними засобами.

“Я вдячний працівникам Тернопільського економічного університету та небайдужим підприємцям Тернополя, які підтримали свою громаду у складний час і надали кошти на придбання додаткових апаратів штучної вентиляції легенів, поруч з тими, яке купує місто за свої кошти. Це гарний приклад піклування про ближнього. Сподіваюся, що всі, хто має змогу, надаватиме допомогу і надалі. Тим самим ми будемо готові врятувати життя людей”, – зазначив Сергій Надал.