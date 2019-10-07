Цього тижня очільник Тернополя Сергій Надал взяв участь у роботі щорічного форуму Kyiv Smart City Forum, метою якого є максимальна популяризація цінностей smart city та сприяння розбудові розумних міст.

Під час виступу Сергій Надал презентував транспортні інновації у Тернополі, як складової трансформації міста у розумне. Міський голова, зокрема, говорив про влаштування розумних зупинок та системи сповіщення пасажирів, спостереження за рухом громадського транспорту в режимі реального часу, високий рівень транспортної доступності в межах громади, розробку транспортної моделі і формування маршрутної мережі міста, а також про забезпечення безкоштовним проїздом учнів, студентів і усіх пільговиків та переваги впровадження «Електронного квитка» у міському транспорті.

«Якщо порівняти 2017 рік, коли частка пасажирів, які сплачували за проїзд у міському громадському транспорті безготівковою формою розрахунків, складала лише 2%, то в 2019 році уже 60% жителів міста розраховуються за проїзд Картками тернополянина, а це – майже 154 тис. осіб», – наголосив Сергій Надал.

Успішне впровадження у Тернополі персоніфікованого електронного квитка підтвердив і модератор дискусії, керівник програми розвитку інфраструктури українського інституту майбутнього Володимир Шульмейстер. Пан Володимир також висловив сподівання, що на прикладі Тернополя ця система найближчим часом запрацює і в інших українських містах.

Нагадаємо, в рамках Kyiv Smart City Forum 2018 Тернопіль отримав нагороду у номінації «Найкраща транспортна модель міста», цього ж року наше місто визнане найбільш відкритим інноваційним містом.