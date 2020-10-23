Сергій Надал поверне монобільшість “Свободи” у міськраді. Прогноз “За Збручем”

Разом з рекордною перемогою на виборах мера Надал поверне в міську раду Тернополя однопартійну більшість.

Тотальна перевага “Свободи”

Усі закриті і відкриті опитування, проведені напередодні виборів, показують, що відсоток тих, хто проголосує за “Свободу”, наближається до 50%. Причина проста: на чолі списку націоналістів – Сергій Надал. На його плечах до міської ради зайдуть понад 20 депутатів. Це практично вся фракція “Свободи” з цього скликання, а також партійні функціонери та близькі до міського голови люди. Квоти керівників обласної “Свободи” Головка і Сиротюка закривають їхні дружини, які отримали прохідні місця в окружних списках.

Сімейні-кланові порошенківці та “слуги”

Друге місце на виборах, найбільш ймовірно, займе “Європейська солідарність”. Порошенківці не вели активної кампанії, сховавшись за бордами з Порошенком. Хизуватися у цій міськраді відверто кажучи, крім збільшення статків, їм особливо нічим. Тому всі одіозні члени клану Барни-Заставного сховались на тихих прохідних місцях. Їх буде небагато – 7-8, але зайдуть тільки вибрані. За головою облради Овчаруком, який тягне список, сховався секретар ради Шумада, депутатка Ліна Прокопів та партнер Заставного екс-віце-губернатор Вонс. Прохідні місця також отримали помічник Барни Бич, дружина нардепа Юрика – Мар’яна. Знизу мали пробиватися найбільш одіозні і шустрі міськдепи. Але якщо в Юрія Смакоуза все по плану і тихо (збираються голоси), то у Володимира Міська в переддень виборів стався скандал. Поліція накрила сітку студентів, яких “приписали” для голосування на окрузі декана і депутата.

Третьою, якщо не станеться дива, на фініш прийде партія Зеленського. Тут також не бракує сімейного та професійного підряду. Компанію кандидату в мери Гевку складуть його товариш по “гумористичним” проектам Денис Фаріончук, дружина брата Ольга та його помічник Артур Шатарський. На перше прохідне місце одному з округів поставили також чоловіка нардепки Марченко – Івана.

Зрештою, це особливо на результат слуг народу не вплине. Їхні “залізні” виборці прийдуть і занесуть гумористично-сімейну команду в міськраду.

Хто витягне фартовий квиток в останній вагон

Зрештою, це все. Інші партії будуть змагатися за подолання 5% бар’єру. У цій лотереї наразі видаються більшими шанси трьох партій, у яких є яскраво виражені лідери. Тому не здивуємося, якщо Бицюра, Чайківський і Сорокаліт заведуть у нову міськраду “Батьківщину”, “За майбутнє” та “Силу людей”. Хоча ні, ми ще забули партію, яку позиціонують як команда Надала – “Порядок. Відповідальність. Справедливість”. Ці хлопці та дівчата можуть подолати виборчий бар’єр виключно на адмінресурсі.

Втім, низька явка, яку прогнозують на рівні 40%, може й завести інші партії. Все залежить від рівня мобілізації та можливостей кожної з них.

Але в будь-якому випадку всім їм буде нецікаво, адже у міській раді очікується монобільшість.

Читайте на цю тему:

Сергій Надал поверне монобільшість “Свободи” у міськраді. Прогноз “За Збручем”