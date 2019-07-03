30 червня, у заключний день Європейських ігор- 2019, що проходили в Мінську, тернопільська спортсменка Анастасія Бачинська завоювала «золото» у спортивній гімнастиці, виконуючи програму у вільних вправах серед жінок.

Зокрема, з результатом 13,200 балів, 15-річна вихованка відділення гімнастики комунального закладу Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 імені Юрія Горайського» випередила Анету Голашову з Чехії (12,966 балів) та шведку Джессіку Кастлес (12,933), таким чином виборовши найвищу нагороду для України.

З цієї нагоди міський голова Тернополя Сергій Надал особисто привітав юну чемпіонку Європейських ігор одразу після повернення дівчини з Білорусі. За здобуття чергової високої нагороди та визнання для нашого міста і країни, Сергій Надал відзначив Анастасію Нагородним знаком міського голови та подарував квартиру у Тернополі, повідомляє прес-служба міської ради.

«Від імені усієї тернопільської громади вітаю Анастасію Бачинську зі здобуттям чергового високого титулу та пишаюся тим, що Тернопіль та Україну представляють такі талановиті і професійні спортсмени, – наголосив Сергій Надал. – А оскільки Анастасія з багатодітної сім’ї, найкращим подарунком для дівчини та її родини є квартира, ключі від якої дівчині будуть урочисто передані під час святкування Дня міста».

Нагадаємо, сертифікати на житло у 2018 році від міського голови отримали також чемпіон зимових Паралімпійських ігор – 2018 Тарас Радь та чемпіон світу з греко-римської боротьби серед військових Андрій Антонюк.

До слова, уже цими днями Анастасія Бачинська розпочала підготовку до участі у Кубку світу з окремих видів багатоборства серед дорослих, що відбудеться у вересі 2019 року. Тренери- Тетяна Геращенко, Оксана Першина і Ганна Лев.