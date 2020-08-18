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Міський голова Тернополя Сергій Надал підтримав тернополян, які об’єдналися у нову політичну партію «Порядок. Відповідальність. Справедливість».

Нагадаємо

10 серпня у Тернополі відбулася презентація нової політичної партії «Порядок. Відповідальність. Справедливість», яка позиціонує себе як команда професіоналів, які об’єднались для підтримки міського голови Сергія Надала. Представники політичної партії «Порядок. Відповідальність. Справедливість» розповіли, що їх об’єднало бажання розвивати Тернопіль, продовжити курс міста, який був протягом 10 років.

Пряма мова

«Я підтримую намір команди «Порядок. Відповідальність. Справедливість» йти до міської ради Тернополя, вірю в їх успіх. Знаю цих людей особисто, знаю їх як професіоналів своєї справи. Це голови ОСББ, лікарі, вчителі, місцеві виробники. Дякую усім тернополянам, які підтримують мене. Бо наш Тернопіль – це велика і дружня сім’я. І незалежно від політичних переконань, для усіх нас головна мета – успішне, сучасне, комфортне місто Тернопіль», – заявив Сергій Надал.

Особистий політичний вибір мера

Міський голова заявив, що незважаючи на підтримку професіоналів з партії «Порядок. Відповідальність. Справедливість», він не змінює свої політичні вподобання і буде балотуватися від ВО «Свобода».

«Мій особистий вибір при цьому є незмінним протягом останніх десяти років – я є членом ВО «Свобода», буду знову йти на вибори міського голови від «Свободи», – чітко підкреслив міський голова Сергій Надал.

Як вже повідомлялося, минулого тижня на пряме запитання журналістки «Української правди» Ольги Кириленко «Ви будете балотуватися 25 жовтня?» мер Тернополя відповів: «Так, я планую балотуватися». На уточнююче запитання чи Надал піде не вибори знову від «Свободи», він відповів ствердно.