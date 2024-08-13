Сергій Надал передав захисникам антидронову рушницю, яку створили в Тернополі у рамках конкурсу міської ради

Міський голова Тернополя Сергій Надал передав для наших захисників з Тернопільської громади РЕБ та антидронову рушницю.

Ця техніка була виготовлена у нашому місті, в рамках Конкурсу інноваційних проектів у сфері національної безпеки, який проводився Тернопільською міською радою. Переможці отримали грошові сертифікати на розробку інноваційного обладнання для наших військових.

Про це повідомив очільник громади у соцмережі.

“Хай ця техніка збереже життя наших воїнів та допоможе наблизити перемогу!”, – зазначив Сергій Надал.