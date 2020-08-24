Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до мешканців міста із святковим привітанням.

Століттями українці мріяли бути господарями на своїй землі. Розмовляти рідною мовою, сповідувати власні традиції та звичаї. Століттями боролися. І, зрештую, змінили хід історії.

У 1991 році наш народ відновив Незалежність і почав довгий та складний шлях побудови державності. Ми стали творцями власної долі, взяли у свої руки відповідальність за наше майбутнє.

Незалежність – це не просто святкова дата в календарі. Це – щоденний виклик і щоденна праця. Незалежність – це постійне прагнення до розвитку. Це – спільні зусилля. Спільна боротьба.

Вірю, що нас чекає успіх, з Божою допомогою. Ми збудуємо сильну, заможну державу вільних громадян! Ми здолаємо наших ворогів! Україна переможе!

Слава Україні!

https://www.facebook.com/watch/?v=1019776195124267

Читайте також:

Молебень, концерти і кіно під відкритим небом: як у Тернополі відзначатимуть День Незалежності