З нагоди Дня молоді, який цьогоріч відзначатимуть в Україні 30 червня, у Тернополі на теплоході «Капітан Парій» відбулося урочисте нагородження активних представників громадських організацій та органів учнівського і студентського самоврядування міста.

Зокрема, за активну громадянську діяльність, життєву позицію та вагомий внесок у реалізацію державної молодіжної політики у місті, очільник Тернополя Сергій Надал нагородив Відзнаками та Подяками міського голови, а також цінними подарунками близько 35-ти представників активної молоді.

«Саме ви, кращі представники молодіжних організацій та ініціатив, а також студентського самоврядування, сьогодні берете активну участь у розвитку економіки, освіти, науки, культури та спорту у місті, – відзначив Сергій Надал. – Адже молодь завжди була і є рушійною силою усіх процесів, які відбувалися в Україні, молоді люди стали провідником будівництва нової демократичної України. І я вдячний усім вам за знання та вміння, які ви віддаєте громаді міста, та бажаю вам натхнення і завзяття на нові перемоги і досягнення на благо Тернополя та України».