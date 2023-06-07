Мобільна стоматологія

Нещодавно з чергової дев’ятої поїздки у Тернопіль повернулася мобільна стоматологія. Цього разу лікували захисників, що на бойових позиціях на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках.

«Лікарі мобільної стоматології вирушили додому. За цю поїздку нашим лікарям з Тернопільської міської стоматологічної поліклініки вдалося полікувати майже 200 захисників! Дякуємо за те, що допомагаєте воїнам і щасливого повернення у Тернопіль», – зазначає міський голова Сергій Надал.

Загалом з початку роботи мобільного кабінету лікарі-стоматологи КНП «Тернопільська міська комунальна стоматологічна поліклініка» надали стоматологічну хірургічну та терапевтичну допомогу близько 1060 захисників, які воюють на передовій.

Проєкт мобільної стоматології успішно працює у Тернополі з серпня 2022 року. Його допомогла втілити місцева фірма «Галіт», яка займається виробництвом стоматологічного устаткування.

Кабінет має відповідне стоматологічне обладнання, інструментарій, медикаменти для лікування у польових умовах.

«Допомога армії від Тернополя»

Минулого тижня волонтери «Допомога армії від Тернополя» доставили посилки та вантажі у напрямку Харківської, Запорізької та Донецької областей.

«Усі пакунки та передачі, які зібрали тернополяни волонтери центру «Допомога армії від Тернополя» доставили у напрямку Харківської, Запорізької та Донецької областей. Окрім, адресних посилок, також доукомплектували речима, які додатково збирали волонтери, враховуючи потреби військових. Це – тактичні та медичні рюкзаки, маскувальні сітки, форма, взуття, прилади нічного бачення, аптечки, продукти, запчастини до автомобілів тощо. «Дякуємо волонтерам за регулярні поїздки до наших Героїв у різних напрямках фронту. Дякуємо усім тернополянам, хто передавав посилки. Разом до перемоги!», – підсумував Сергій Надал.