У Тернополі запровадили комплексні програми Діти та Родини Героїв Тернополя

Нещодавно міський голова Тернополя зустрівся з родинами загиблих на війні Героїв. На цій зустрічі Сергій Надала презентував дві комплексні програми «Діти Героїв Тернополя» та «Родини Героїв Тернополя». Ці Програми не лише доповнять допомогу, яку родини вже отримують від держави. Кожна родина Героїв-тернополян та вимушених переселенців, які проживають у Тернополі, має бути під опікою громади.

«Діти Героїв Тернополя»

Ця Програма передбачає матеріальну, соціальну та психологічну допомогу дітей загиблих Героїв. Програма «Діти Героїв Тернополя» включає багато заходів, які будуть сприяти розвитку талантів та захоплень, допомагати з організацією дозвілля, а також надаватимуть підтримку в питаннях здоров’я та соціальної адаптації. Для дітей наших Героїв, які загинули на війні, буде безкоштовним навчання в усіх позашкільних закладах, спортивних секціях, працюватиме соціально-психологічна підтримка, «телефон Довіри». Місто організує оздоровлення та відпочинок дітям. Також вони матимуть право отримати грошові виплати від громади міста.

Пряма мова мера

«Війна забирає найкращих, найсильніших і найвідважніших. Але поруч з нами залишаються їхні родини. У нашій громаді живуть діти цих Героїв. Клятий ворог розбив їхні маленькі серця і назавжди забрав з їхньої сім’ї тата. Ніколи ніхто не замінить їм батька. Однак я вважаю обов’язком нашого міста сприяти, допомагати цим дітям розвиватися, досягати своїх мрій, незважаючи на ці складні обставини. Я закликаю відомих людей Тернополя, підприємців, громадські організації ставати наставниками для цих дітей, знайомити їх зі своїми професіями, запрошувати на екскурсії на підприємства», – зазначив Сергій Надал.

«Родини Героїв Тернополя»

Це програма підтримки і турботи про родини Героїв, які загинули на війні. Буде створено Центр підтримки для родин Героїв Тернополя, де вони зможуть отримати кваліфіковану психологічну, соціальну допомогу, там буде «Телефон довіри». В управлінні соціальної політики працюватимуть спеціалісти для соціального супроводу і консультування родин. Вони зможуть скористатися безкоштовним проїздом у громадському транспорті.

Також передбачено створення Центру «Родинам Героїв від Тернополя». Буде діяти група взаємопідтримки родин, координація та спільне проведення заходів, на яких буде присутній міський голова Тернополя. Будуть постійно моніторитися потреби та проблеми родин Героїв. Тернопільська громада бере під комплексну опіку всі родини полеглих на війні.

Пряма мова мера

«Тернопільська громада має підтримати сім’ї загиблих Героїв, захистити та допомогти. Війна і спільна біда нас об’єднує. Ми маємо продовжувати протистояти ворогу до перемоги. І турбуватися про родини тих, хто повернувся у рідне місто на щиті. Від імені Тернопілької громади я висловлюю підтримку рідним наших Героїв, які віддали своє життя за нашу країну, за нашу свободу і незалежність. Ми знаємо, що для вас це складний час. Ви втратили близьких людей, які були найближчими вам серцем і душею. Вони боронили свою країну, віддаючи власне життя. Обов’язок нашої громади – підтримати сім’ї, які втратили сина, чоловіка, батька, брата, годувальника, захисника. Наша громада завжди пам’ятатиме про їхню участь у нашій майбутній перемозі. Вічна пам’ять і вічна слава Героям України!», – заявив Сергій Надал.

Меморіальний комплекс загиблих Героїв

Також у Тернополі буде створений окремий меморіальний комплекс на честь Героїв, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України. Місце розташування та форма комплексу буде вирішуватися самими родинами. З ними будуть затверджуватися всі деталі. «Ми спілкувалися з родинами воїнів, які загинули, і щодо облаштування у Тернополі меморіального комплексу. Це рішення буде узгоджуватися безпосередньо з родинами», – пояснив Сергій Надал.