Сергій Надал: «Бойові пташки» DJI Mavic 3Т від Тернопільської міської ради вирушили до 9-ї бригади «Холодний Яр»

Передали нашим Героям-захисникам з 93 бригади «Холодний Яр» ще п’ять розвідувальних квадрокоптерів DJI Mavic 3Т. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Міський голова подякував усім платникам податків, які дають можливість міській раді допомагати ЗСУ.

«Бойові пташки» вирушили до наших козаків з 9 бригади «Холодний Яр», які сьогодні на передовій. Захищають Україну та знищують московських окупантів. Ця техніка допоможе нашим Героям-захисникам ефективніше воювати, зберігати життя воїнів. Дякую нашим підприємцям, усім тернополянам, які продовжують працювати, сплачують податки, тримають економічний тил. Ви даєте можливість купувати техніку за кошти громади і передавати нашим воїнам. Слава Україні», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

Нещодавно міська рада передала нашим Героям-захисникам з тернопільського підрозділу ще три розвідувальні квадрокоптери DJI Mavic 3 та нічний моноокуляр.

6 травня мерія передала нашим Героям-захисникам з військової частини, де воюють тернополяни, ще три розвідувальні квадрокоптери DJI Mavic 3Т.

Також 6 червня мерія передала нашим Героям-захисникам з 68-ї окремої єгерської бригади три квадрокоптери DJI Mavic 3Т.

04 червня передали три квадрокоптера Mavic 3Т для 35-ї окремої стрілецької бригади, які захищають нашу Батьківщину на передовій.

4 червня мерія також передала п’ять квадрокоптерів Mavic 3 для наших Героїв-захисників з батальйону «Вовки Да Вінчі». 03 червня мерія відправила на передову чергову партію розвідувальних квадрокоптерів. Цього разу наші Герої отримали тринадцять Мавік 3 та п’ять Мавік 3Т.