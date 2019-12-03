Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вручив очільнику Тернополя Сергію Надалу Почесну Грамоту Верховної Ради за особливі заслуги перед українським народом.

Урочистості та нагородження відбулися у Києві з нагоди Дня місцевого самоврядування, що традиційно відзначають в Україні 7 грудня.

«Ця нагорода є не моя особисто, а всієї моєї професійної команди, всієї Тернопільської громади. Дякую усім тернополянам за натхнення, дякую за ініціативи та ідеї, за щоденну працю, – зазначив Сергій Надал. – Реальне самоврядування громад і європейська демократія – це потужна основа для швидких змін і модернізації нашої держави».