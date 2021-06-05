Середня зарплата на Тернопільщині перевищила 11 тисяч гривень. Офіційно

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у квітні 2021 року становила 11613 грн, що на 48,6% більше, ніж у квітні 2020 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 травня 2021 року становила 40,1 млн грн.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадала на підприємства промисловості (47,7%) і будівництва (33,8%).