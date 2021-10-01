Середня зарплата на Тернопільщині перевищила 11 тисяч гривень. Офіційно…

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у серпні 2021 року становила 11283 грн, що на 20,0% більше, ніж у серпні 2020 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 вересня 2021 року становила 60,4 млн грн.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадала на підприємства промисловості (37,2%), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (28,4%) і будівництва (22,9%).