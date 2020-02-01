Середня номінальна зарплата одного штатного працівника на Тернопільщині сягнула 9651 гривню, – повідомляє головне управління статистики в Тернопільській області.

Порівняно з листопадом минулого року, доходи жителів краю в середньому збільшилися на 11%. Найбільше заробляють працівники економічної, фінансової галузі та сільського господарства, чи не найнижчі виплати у фахівців бюджетної сфери.

Мінімальна зарплата в Україні з січня 2020 року становить 4723 гривні, порівняно з груднем минулого року вона збільшилася на 550 грн. Відтак за одну годину роботи українцям зобов’язані платити від 28 гривень, – зазначають у головному управлінні статистики області. Відповідно до мінімалки, повинні зрости всі інші виплати.

«Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у грудні 2019 р. на Тернопільщині становила 9651 грн, що в 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн) станом на 2019-ий рік. Порівняно з листопадом 2019 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 11,0%, а за останні 12 місяців (відносно грудня 2018 р.) – на 16,2%».

Попри зростання номінальної зарплати, реальні доходи громадян залишаються на низькому рівні. Аналітики пов’язують це з високими цінами на товари та послуги.

Софія Романська