Майже двадцять п’ять тисяч гривень виділили у міськраді для преміювання переможців міського конкурсу на кращий вишиваний український костюм. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 15 липня.

Традиційно цей конкурс проводиться серед випускників тернопільських шкіл. А нагородження відбувається під час Свята випускника. Цього року конкурс на кращий вишиваний український костюм пройшов на початку липня. У ньому взяли участь 24 випускники: 19 дівчат та 5 юнаків. Вони презентували роботи у п’яти номінаціях: «Вишиване вечірнє плаття-коктейль», «Дівоча вишивана сорочка», «Чоловіча вишивана сорочка», «Вишиване вечірнє плаття випускниці», «Вишиваний жіночий стилізований костюм». Найбільше учасниць було у номінації «Вишиване вечірнє плаття випускниці».

Попри карантин, конкурс вирішили не скасовувати, а, навпаки, підтримати його учасників. Під час заходу дотримувалися дистанції та користувалися масками. За словами начальника управління освіти і науки Ольги Похиляк, якщо буде загальноміське свято «Випускник 2020», то грамоти і грошові сертифікати переможці конкурсу отримають із рук міського голови на міському стадіоні. Якщо ж свята не буде, то нагороди випускники отримають за інших умов.

Нагадаємо, що попередньо випускний запланований на перше серпня. Наразі представники міського оперативного штабу напрацьовують пропозиції та рекомендації щодо формату його проведення. Остаточне рішення щодо Свята випускника мають прийняти на черговому засіданні оперативного штабу.

Ольга Трач

Фото з блогу Тетяни Нюні