Серед тернопільських артилеристів обрали кращого тенісиста

05/02/2019 Розмір тексту:

Змагання з тенісу провели серед тернопільських артилеристів. Силами мірялися і чоловіки, і жінки. Призи переможцям вручив командир бригади Сергій Баранов.

Як розповів прес-офіцер 44-ої окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа, переможцем турніру став військовослужбовець Сергій Верещака. Друге та третє місце посіли Назар Рубльовський та Володимир Сварицевич.

«Змагання з настільного тенісу на першість військової частини серед військовослужбовців, які виконують завдання в зоні проведення ООС, відбулося в одному з підрозділів. Окрім боротьби за перемогу та вияву власної спортивної майстерності, захід надав можливість урізноманітнити дозвілля та отримати позитивні емоції у дружньому військовому колективі. По завершенню заходу відбулося нагородження переможців. Командир військової частини, полковник Сергій Баранов привітав учасників турніру, вручив грамоти та цінні подарунки»

До слова, спортивні змагання стали традиційними для тернопільських артилеристів. Поєдинки проводять, щоб урізноманітнити дозвілля військових.

Софія Романська