17 летальних випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 1 листопада.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – чоловік 80 р., Тернопільський район;
2 – жінка 77 р., м.Тернопіль;
3 – жінка 79 р., м. Тернопіль;
4 – чоловік 70 р., Кременецький район;
5 – чоловік 40 р., м.Тернопіль;
6 – жінка 70 р., Чортківський район;
7 – чоловік 72 р., Чортківський район;
8 – жінка 74 р., Чортківський район;
9 – чоловік 58 р., Тернопільський район;
10 – жінка 82 р., Тернопільський район;
11 – чоловік 55 р., Чортківський район;
12 – чоловік 77 р., м.Заліщики;
13 – чоловік 36 р., Чортківський район;
14 – чоловік 63 р., Чортківський район;
15 – жінка 87 р., Тернопільський район;
16 – жінка 65 р., Кременецький район;
17 – чоловік 54 р., Чортківський район.
Загалом за добу на Тернопільщині зафіксовано 496 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19. Одужала 461 особа.
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