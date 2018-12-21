Серед місцевих виробників тернополяни вже втретє поспіль віддають перевагу Тернопільському м’ясокомбінату

21/12/2018 Розмір тексту:

Серед заводів-гігантів, які дісталися Тернополю у спадок від радянського союзу, лише Тернопільський мясокомбінат повністю відновив свою роботу. Можливо, не на всю потужність (зрештою, і технології змінюються), але з асортиментом у майже 250 найменувань власної продукції з власної відгодівлі.

Саме якість та безпечність продукції була оцінена тернополянами в рейтингу місцевих компаній “Народний бренд – 2018”.

В номінаціях “виробник м’ясної продукції” та “виробник продовольчих товарів” Тернопільський м’ясокомбінат” та мережа фірмової торгівлі “Студія м’яса” отримали відзнаку від тернополян.

“Безпека та якість нашої продукції вже втретє поспіль оцінюється нашими клієнтами”. – сказав під час вручення заслуженої нагороди директор Тернопільського м’ясокомбінату Сергій Мазін.

Ще одна подяка дісталася за партнерство у цьому заході, який об’єднує місцевих виробників.