Шестеро інфікованих виявили учора серед працівників станції обласного Центру екстреної медичної допомоги. Загалом там заразилося 26 працівників.

Жінка, у якої вперше підтвердився COVID-19, потрапила до лікарші швидкої медичної допомоги з важкою двобічною пневмонією.

Протестували щодо коронавірусу 180 працівників станції швидкої допомоги. Наразі досліджують аналізи контактних осіб.

«Працівники підстанції перебувають на карантині. Ми скорегували роботу диспетчерів. По місту працювало 14 бригад, зараз працює одинадцять бригад, але ми справляємося з наданням медичної допомоги. Очікуємо результатів ПЛР-досліджень інших контактних осіб, щоб максимально скорегувати роботу бригад. Можу стверджувати, що медики захищені. Оскільки в нас є достатньо засобів індивідуального захисту: костюмів, респіраторів, масок», – наголосив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук.

Наразі епідеміологи розглядають побутове джерело поширення коронавірусної інфекції серед медиків швидкої допомоги. Остаточні результати епідрозслідування будуть відомі згодом.

Загалом від початку епідемії у Тернополі підтвердили 132 випадки COVID-19. 89 жителів міста одужали.

Софія Романська

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