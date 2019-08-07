Всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування триває на Тернопільщині. Відтак майбутніх матусь закликають практикувати лактацію, оскільки це найкраще для новонароджених діток.

«Грудне вигодовування – основа життя» – акцію під такою назвою провели у Тернополі. На свято запросили годуючих матусь, вагітних жінок і молодих пар. Фахівці розповідали про переваги грудного вигодовування.

Грудне молоко забезпечує імунітет дитини, відтак нехтувати лактацією не варто, – наголошує завідувачка відділенням новонароджених «Мати і дитина» Світлана Васьковець.

«Грудне вигодовування – є ключовим елементом, який змушує нас задуматись про те, якою цінністю є наше благополуччя на самому початку життя, як поважати один одного і турбуватися про світ, в якому ми живемо. В оновленому перинатальному центрі пропагуються сучасні технології ведення лактації та годування малюків грудним молоком, створено наближені до домашніх умови для спільного перебування матері та дитини, заохочуються партнерські пологи і участь родини в догляді за новонародженою дитиною та породіллею, проводиться навчання вагітних у «Школі материнства і відповідального батьківства». В пологових залах здійснюється раннє прикладання немовлят до грудей матері, в першу хвилину після народження – в 97 % випадків, 92 % новонароджених в перинатальному центрі перебувають виключно на грудному вигодовуванні».

Додамо, у Тернополі відзначили жінок, які найдовше годують дітей грудним молоком. Деякі матусі практикують лактацію більше двох років.

Софія Романська