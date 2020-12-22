Грошові кошти в розмірі 7000 гривень викрала невідома особа. З таким повідомленням до працівників Тернопільського відділу поліції звернулася працівниця ринку.

Жінка розповіла, що подія трапилася в білий день, коли була велика кількість відвідувачів. Невідомий скористався моментом, коли продавчиня обслуговувала клієнтів. Саме в цей момент він непомітно витяг з шухляди готівку. Факт зникнення коштів заявниця виявила, коли зловмисник покинув місце скоєння злочину.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що протиправне скоїв тернополянин 1976 року народження. В минулому підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 ККУ.