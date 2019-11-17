Сьогодні у Бєлграді збірна України зустрінеться у останньому матчі такого вдалого для нас відбору на Євро-2020 зі збірною Сербії. Думається, гра матиме для обох суперників передусім престижний характер.

З точки зору турнірної – навряд чи серби сподіваються, що футбольний світ перевернеться з ніг на голову настільки, щоб Португалія не обіграла в паралельному поєдинку Люксембург. Отож, у відбірковій групі балканцям. можна сказати, нічого не “світить”. Однак у них залишається рятівна лазівка, про яку ніхто з оглядачів чомусь не згадує (принаймні, не доводилося чути): змагання у березневому мікротурнірі за системою play off, де від групи С Ліги націй (пригадуєте, проводився такий турнір?) братимуть участь, крім Сербії, Норвегія, Шотландія і хтось із трійці Угорщина, Словаччина чи Уельс. Таким чином виявляє себе сенс докладати зусиль у отому новоствореному турнірі, від якого деякі тренери (зокрема, Ю.Клопп) щосили кривилися (німецький наставник “Ліверпуля” вміє робити це краще за багатьох інших). Отже, у грі з Україною сербів, мабуть, найбільше мотивуватимуть (прагнення помсти – вельми непоганий мотиватор) нищівні червневі 0:5 у Львові. «Матч з Україною є викликом для нас. Кожен футболіст збірної Сербії хоче взяти реванш за поразку в першому колі з рахунком 0:5. Тоді у хлопців був поганий день, і зараз потрібно буде спробувати виправити ситуацію”, – заявив форвард сербської команди Дж. Деспотовіч.

Що стосується збірної України, то їй не зовсім байдужий результат гри з огляду на майбутнє жеребкування фінальної частини Євро-2020 – зайве очко (чи два), здобуті у Бєлграді можуть дати преференції при визначенні груп. Але, за великим рахунком, все, напевно, впиратиметься у рівень готовності команди А. Шевченка до турніру. Якщо він (тьху-тьху) виявиться приблизно таким, як на Євро-2016, то чи не все одно, кому програвати 0:2: німцям чи північноірландцям, як це й сталося тоді?

Поки що ж – прогнози тернопільських футбольних провидців на матч Сербія – Україна:

Любомир Крупа, заступник голови облради – 1:2

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети” – 2:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:1

Денис Могитич, лікар-стоматолог 0:1

Іван Пшоняк, фотокореспондент – 0:0

Ігор Дуда, директор художнього музею – 1:2

Ігор Чеболда, доцент педуніверситету – 1:1

Леонід, любитель шахів – 3:3 (“напружений ендшпіль із розміном фігур”)

Ігор Дуда