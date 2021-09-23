Сепаратисту з Тернопільщини, котрий брав участь у псевдореферендумі в Маріуполі, дали умовний термін

Тернопільською обласною прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво у справі щодо жителя Тернопільщини (уродженця Донеччини), обвинуваченого у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Слідством встановлено, що у травні 2014 року обвинуваченим спільно з іншими особами організовано та проведено у м. Маріуполі псевдореферендум щодо відокремлення Донецької області від України.

Перебуваючи у приміщенні місцевої районної державної адміністрації, де було організовано роботу дільничної виборчої комісії щодо референдуму про відокремлення Донецької області від України, чоловік особисто заповняв звітну документацію, сприяв громадянам у проведенні голосування на зазначеній «виборчій дільниці» та здійснював охорону даного приміщення.

Оскільки під час досудового розслідування підозрюваний повністю визнав свою провину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості, яку з обвинувальним актом направлено до суду.

За результатами судового розгляду Іллічівським районним судом м. Маріуполя Донецької області його визнано винним та засуджено до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.