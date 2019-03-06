Сепаратиста з Тернопільщини оштрафували на 10 тисяч гривень

06/03/2019 Розмір тексту:

Мешканця Тернопільщини засуджено за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Вироком Козівського районного суду Тернопільської області місцевого жителя засуджено за розповсюдження матеріалів із закликами на зміну меж території або державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України). Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювалось прокуратурою Тернопільської області.

Встановлено, що упродовж 2015 – 2017 років зловмисник умисно розповсюджував в мережі Інтернет матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Згідно з висновком експерта, розповсюджена інформація містила публічні заклики, зміст яких полягає у припиненні існування держави Україна на кордоні з Росією та створенні на цій території Малоросії і Новоросії.

Оскільки обвинувачений свою провину у вчиненні йому інкримінованого злочину визнав повністю, щиро розкаявся та пішов на угоду зі слідством, судом йому призначено покарання у виді штрафу на суму понад 10 тис грн у дохід держави.