Сенатор США Роберт Менендез, демократ із штату Нью-Джерзі, голова Комітету Сенату із закордонних справ, сьогодні закликає адміністрацію Байдена вжити будь-яких кроків, які вона вважає необхідними для прискорення та підтримки негайної передачі винищувачів з НАТО та країн Східної Європи уряду України.

Запит надійшов після особистого прохання Президента України Володимира Зеленського в суботу до американських законодавців з проханням надати винищувачі радянських часів, які українські ВПС могли б негайно використати для протидії триваючим і невибірковим атакам Путіна на мирних жителів.

«Для безпеки Європи та Сполучених Штатів життєво важливо, щоб українці мали всі можливі засоби військової допомоги, які ми спільно можемо надати», – написав Сенатор Менендез у новому листі до Держсекретаря Антоні Блінкена та Міністра оборони Ллойда Остіна. «Я розумію, що це нелегке рішення для цих країн. Попросити їх надати власні літаки, особливо в умовах, коли військова агресія Росії наближається до їхніх власних кордонів, було б немислимо, крім як за найгірших обставин. На жаль, саме з такою ситуацією стикається світ. Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів і жертв». Менендез особливо закликав уряд США взяти на себе зобов’язання замінити будь-які подаровані реактивні літаки модернізованими західними літаками, в тому числі шляхом пільгового фінансування та позик, а також субсидованих цін, якщо це необхідно.

Ігор Длябога

Джерело: Тернопіль сьогодні