Семінаристу, котрий зривав банер з Томосом, “світить” штраф

12/03/2019 0
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Адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство склали співробітники Збаразького відділення поліції щодо 21-річного жителя району. Хлопець пошкодив інформаційний банер, розміщений у селі Гніздичне. 

Повідомлення про те, що невідомий зриває та пошкоджує банер, який розміщений на будівлі магазину  надійшло до співробітників Збаразького відділення поліції від місцевих жителів. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Поліцейські виявили юнака, який зривав банер. Порушником виявився 21-річний місцевий житель, який навчається у духовній семінарії. Він зізнався у тому, що пошкодив зображення та, з його слів, зробив це з особистих переконань.

Як повідомляють у поліції, стосовно порушника поліцейські склали протокол за дрібне хуліганство – ст. 173 КУпАП.

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