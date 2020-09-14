На Тернопільщині за добу підтверджено 353 випадки зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
На жаль, зареєстровано 7 летальних випадків – жінка 69 р. Бучацький район с. Скоморохи, чоловік 59 р. Теребовлянський район смт Микулинці, чоловік 57 р. Тернопільський район с. Шляхтинці, чоловік 50 р. Тернопільський район с. Петриків, жінка 71 р. м. Тернопіль, чоловік 79 р. м. Бучач, чоловік 83 р. м. Тернопіль.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (159 осіб)
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 6
Борщівський район (1 особа):
• м. Борщів – 1
Бучацький район (7 осіб):
• м. Бучач – 5
• с. Трибухівці – 1
• с. Передмістя – 1
Гусятинський район (9 осіб):
• смт Гусятин – 2
• м. Копичинці – 1
• м. Хоростків – 4
• с. Оришківці – 1
• смт Гримайлів – 1
Збаліщицький район (3 особи):
• с. Новосілка – 3
Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 5
• с. Чернихівці – 1
• с. Зарубинці – 1
• с. Новики – 1
Зборівський район (10 осіб):
• м. Зборів – 3
• смт Залізці – 4
• с. Озерна – 2
• с. Беримівці – 1
Козівський район (5 осіб):
• смт Козова – 2
• смт Козлів – 2
• с. Велика Плавуча – 1
Кременецький район (9 осіб):
• м. Кременець – 2
• м. Почаїв – 1
• с. Ридомиль – 2
• с. Старий Тараж – 1
• с. Буки – 1
• с. Лосятин – 1
• с. Дунаїв – 1
Лановецький район (12 осіб):
• м. Ланівці – 7
• с. Якимівці – 1
• с. Юськівці – 2
• с. Оришківці – 1
• с. Білозірка – 1
Монастириський район (3 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Гранітне – 1
• с. Велеснів – 1
Підволочиський район (6 осіб):
• смт Підволочиськ – 4
• с. Жеребки – 1
• с. Росохуватець – 1
Підгаєцький район (3 особи):
• с. Сільце – 1
• с. Старе Місто – 2
Теребовлянський район (18 осіб):
• с. Конопківка – 4
• м. Теребовля – 4
• смт Микулинці – 2
• с. Буданів – 5
• с. Воля – 1
• с. Кровинка – 1
• с. Кобиловолоки – 1
Тернопільський район (66 осіб):
• с. Шляхтинці – 1
• с. Романівка – 2
• с. Баворів – 2
• с. Козівка – 2
• с. Підгородне – 4
• с. Петриків – 4
• с. Біла – 2
• смт Велика Березовиця – 8
• с. Гаї Гречинські – 3
• с. Смиківці – 2
• с. Мишковичі – 1
• с. Товстолуг – 1
• смт Великі Бірки – 2
• с. Довжанка – 3
• с. Соборне – 1
• с. Великі Гаї – 8
• с. Прошова – 1
• с. Грабовець – 2
• с. Байківці – 1
• с. Чернилів-Руський – 1
• с. Малий Ходачків – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Дубівці – 3
• с. Застав’є – 3
• с. Великий Глибочок – 3
• с. Настасів – 1
• с. Лучка – 1
• с. Острів – 1
Чортківський район (24 особи):
• м. Чортків – 11
• с. Стара Ягільниця – 2
• смт Заводське – 1
• с. Базар – 1
• с. Угринь – 1
• с. Звиняч – 1
• с. Джурин – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Липівці – 1
• с. Біла – 1
• с. Великі Чорнокінці – 1
• с. Ягільниця – 1
• с. Палашівка – 1
Шумський район (4 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Великі Дедеркали – 1
• с. Садки – 2
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