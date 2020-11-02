Семеро людей померли за минулу добу на Тернопільщині від COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Серед померлих – 74-річна тернополянка, її ровесниця з Петрикова, 67-річна жителька Романового Села, 42-річна мешканка села Устечко Заліщицького району, 69-річний чоловік та 64-річна жінка з Монастириськ і 65-річна мешканка села Ковалівка Монастириського району.
Загалом за добу в області підтверджено 155 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (35 осіб)
Бережанський район (5 осіб):
• м. Бережани – 3
• с. Куропатники – 1
• с. Демня – 1
Борщівський район (1 особа):
• м. Борщів – 1
Бучацький район (7 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Трибухівці – 1
• с. Підзамочок – 1
• с. Бобулинці – 1
• с. Пишківці – 1
Гусятинський район (5 осіб):
• смт Гусятин – 1
• м. Копичинці – 3
• с. Суходіл – 1
Заліщицький район (10 осіб):
• м. Заліщики – 2
• с. Дорогичівка – 1
• с. Новосілка – 2
• с. Зелений Гай – 1
• с. Солоне – 1
• с. Устечко – 3
Збаразький район (14 осіб):
• м. Збараж – 9
• с. Великі Вікнини – 1
• с. Старий Збараж – 1
• с. Опрілівці – 1
• с. Кривчики – 1
• с. Максимівка – 1
Зборівський район (6 осіб):
• м. Зборів – 3
• с. Погрібці – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Озерянка – 1
Козівський район (5 осіб):
• смт Козова – 1
• с. Хоростець – 2
• с. Купчинці – 1
• с. Теофіпілка – 1
Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 5
• м. Почаїв – 1
• с. Великі Бережці – 1
Лановецький район (2 особи):
• м. Ланівці – 2
Монастириський район (2 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Ковалівка – 1
Підволочиський район (1 особа):
• м. Скалат – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (40 осіб):
• м. Теребовля – 13
• смт Дружба – 1
• с. Кобиловолоки – 1
• с. Стара Могильниця – 1
• с. Іванівка – 6
• с. Ілавче – 11
• с. Тютьків – 1
• с. Деренівка – 1
• с. Варваринці – 1
• с. Застіноче – 1
• смт Микулинці – 1
• с. Дарахів – 1
• с. Зарваниця – 1
Тернопільський район (1 особа):
• смт Велика Березовиця – 1
Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 1
• с. Косів – 1
• с. Нагірянка – 1
Шумський район (11 осіб):
• м. Шумськ – 1
• с. Рохманів – 1
• с. Цеценівка – 2
• с. Вовківці – 1
• с. Малі Дедеркали – 2
• с. Биківці – 1
• с. Людвище – 2
• с. Мирове – 1
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