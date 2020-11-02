Семеро людей, у яких виявили COVID-19, померли за добу на Тернопільщині

Семеро людей померли за минулу добу на Тернопільщині від COVID-19.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Серед померлих – 74-річна тернополянка, її ровесниця з Петрикова, 67-річна жителька Романового Села, 42-річна мешканка села Устечко Заліщицького району, 69-річний чоловік та 64-річна жінка з Монастириськ і 65-річна мешканка села Ковалівка Монастириського району.

Загалом за добу в області підтверджено 155 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (35 осіб)

Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани – 3

• с. Куропатники – 1

• с. Демня – 1

Борщівський район (1 особа):

• м. Борщів – 1

Бучацький район (7 осіб):

• м. Бучач – 3

• с. Трибухівці – 1

• с. Підзамочок – 1

• с. Бобулинці – 1

• с. Пишківці – 1

Гусятинський район (5 осіб):

• смт Гусятин – 1

• м. Копичинці – 3

• с. Суходіл – 1

Заліщицький район (10 осіб):

• м. Заліщики – 2

• с. Дорогичівка – 1

• с. Новосілка – 2

• с. Зелений Гай – 1

• с. Солоне – 1

• с. Устечко – 3

Збаразький район (14 осіб):

• м. Збараж – 9

• с. Великі Вікнини – 1

• с. Старий Збараж – 1

• с. Опрілівці – 1

• с. Кривчики – 1

• с. Максимівка – 1

Зборівський район (6 осіб):

• м. Зборів – 3

• с. Погрібці – 1

• с. Гаї-Розтоцькі – 1

• с. Озерянка – 1

Козівський район (5 осіб):

• смт Козова – 1

• с. Хоростець – 2

• с. Купчинці – 1

• с. Теофіпілка – 1

Кременецький район (7 осіб):

• м. Кременець – 5

• м. Почаїв – 1

• с. Великі Бережці – 1



Лановецький район (2 особи):

• м. Ланівці – 2



Монастириський район (2 особи):

• м. Монастириська – 1

• с. Ковалівка – 1

Підволочиський район (1 особа):

• м. Скалат – 1

Підгаєцький район (0 осіб)

Теребовлянський район (40 осіб):

• м. Теребовля – 13

• смт Дружба – 1

• с. Кобиловолоки – 1

• с. Стара Могильниця – 1

• с. Іванівка – 6

• с. Ілавче – 11

• с. Тютьків – 1

• с. Деренівка – 1

• с. Варваринці – 1

• с. Застіноче – 1

• смт Микулинці – 1

• с. Дарахів – 1

• с. Зарваниця – 1

Тернопільський район (1 особа):

• смт Велика Березовиця – 1



Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 1

• с. Косів – 1

• с. Нагірянка – 1

Шумський район (11 осіб):

• м. Шумськ – 1

• с. Рохманів – 1

• с. Цеценівка – 2

• с. Вовківці – 1

• с. Малі Дедеркали – 2

• с. Биківці – 1

• с. Людвище – 2

• с. Мирове – 1