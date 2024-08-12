У результаті автопригод до медичних закладів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості звернулися 7 осіб, серед яких один неповнолітній.

10 серпня близько 11:30 у Тернополі на перехресті вулиць Старий Поділ-Паращука не розминулися два автомобілі. За попередніми даними, житель Тернополя, керуючи автомобілем «Renault Clio», виїжджаючи з другорядної на головну дорогу, не надав перевагу в русі автомобілю «Renault Duster». У результаті зіткнення транспортних засобів тілесні ушкодження отримала пасажирка «Renault Clio».

Того ж дня, близько 13:00, ДТП з потерпілими сталася між населеними пунктами Городок та Синьків Заліщицької громади. Водій «Renault Clio», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіткнувся з автомобілем «Opel Zafira», який внаслідок удару з’їхав у кювет. У результаті ДТП травми отримали водійка та пасажирка «Opel Zafira».

10 серпня близько 10:00 у Кременці під колеса автомобіля «Volkswagen Caddy» потрапила місцева жителька. Потерпілу доставили до лікарні.

11 серпня близько 10:30 на автодорозі Обхід м. Тернопіль, на перехресті сіл Біла-Чистилів Тернопільського району, зіткнулися два автомобілі. За попередніми даними, житель Тернополя, керуючи автомобілем «Volkswagen Passat», в’їхав у автомобіль «Renault Sandero». Травми отримала пасажирка «Renault Sandero».

11 серпня близько 15:00 у Тернополі на вулиці Над Ставом велосипедист наїхав на жінку-пішохода і зник з місця події. Потерпіла, 64-річна жителька м. Заліщики, звернулася за медичною допомогою. Поліцейські розшукали правопорушника, яким виявився 55-річний житель Тернополя.

11 серпня близько 22:30 співробітники Кременецького райвідділу поліції отримали повідомлення від медиків про те, що до них з травмами, отриманими внаслідок ДТП, доставили 14-річного жителя району. Поліцейські встановили обставини події. Як з’ясувалося, потерпілий, керуючи мотоциклом Mustang, в’їхав у припаркований автомобіль «Volkswagen T4», внаслідок чого отримав травми.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.