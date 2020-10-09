Семеро людей померли від коронавірусу за добу на Тернопільщині

На Тернопільщині за добу зареєстровано сім летальних випадків від ускладнень внаслідок COVID-19.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Серед померлих – четверо тернополян. Це 62-річна жінка і чоловіки 63, 67 та 79 років.

Також коронавірус забрав життя 74-річної жительки села Потік Козівського району, 80-річної мешканки села Блищанка Заліщицького району і 64-річної жінки з Теребовлі.

Підтверджено 305 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (60 осіб)

Бережанський район (21 особа):

• м. Бережани – 17

• с. Літятин – 1

• с. Слов’ятин – 1

• с. Стриганці – 1

• с. Підлісне – 1

Борщівський район (28 осіб):

• м. Борщів – 5

• смт Мельниця-Подільська – 8

• смт Скала-Подільська – 2

• с. Грошова – 3

• с. Озеряни – 1

• с. Лосяч – 1

• с. Стрілківці – 2

• с. Вовківці – 1

• с. Висічка – 1

• с. Сков’ятин – 1

• с. Глибочок – 1

• с. Зелене – 1

• с. Сапанів – 1

Бучацький район (13 осіб):

• м. Бучач – 5

• с. Порохова – 1

• с. Переволока – 2

• с. Трибухівці – 2

• с. Жизномир – 1

• с. Білявинці – 1

• с. Бариш – 1

Гусятинський район (11 осіб):

• смт Гусятин – 3

• м. Копичинці – 4

• с. Малі Бірки – 1

• с. Сидорів – 1

• с. Суходіл – 1

• с. Личківці – 1

Заліщицький район (10 осіб):

• м. Заліщики – 4

• с. Блищанка – 1

• с. Новосілка – 3

• с. Бедриківці – 1

• с. Добрівляни – 1

Збаразький район (11 осіб):

• м. Збараж – 4

• смт Вишнівець – 1

• с. Чернихівці – 2

• с. Нижчі Луб’янки – 1

• с. Залужжя – 2

• с. Кинахівці – 1

Зборівський район (6 осіб):

• м. Зборів – 3

• с. Присівці – 1

• с. Жабиня – 1

• с. Волосівка – 1

Козівський район (8 осіб):

• с. Конюхи – 1

• смт Козлів – 2

• с. Кальне – 1

• с. Дмухівці – 2

• с. Таурів – 1

• с. Потік – 1

Кременецький район (25 осіб):

• м. Кременець – 10

• с. Сапанів – 4

• с. Великі Бережці – 3

• с. Кушлин – 2

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Шпиколоси – 1

• с. Рибча – 1

• с. Кімната – 3

️Лановецький район (16 осіб):

• м. Ланівці – 12

• с. Краснолука – 1

• с. Борсуки – 1

• с. Волиця – 2

️Монастириський район (11 осіб):

• м. Монастириська – 7

• с. Бертники – 1

• с. Гончарівка – 1

• с. Садове – 1

• с. Ковалівка – 1

Підволочиський район (15 осіб):

• смт Підволочиськ – 3

• с. Пальчинці – 1

• с. Оріховець – 2

• с. Шельпаки – 1

• с. Нове Село – 5

• с. Лисичинці – 1

• с. Богданівка – 1

• с. Новосілка – 1

Підгаєцький район (0 осіби)

Теребовлянський район (28 осіб):

• м. Теребовля – 13

• смт Микулинці – 3

• смт Дружба – 1

• с. Буданів – 3

• с. Золотники – 1

• с. Зеленче – 4

• с. Воля – 1

• с. Романівка – 1

• с. Великий Говилів – 1

Тернопільський район (15 осіб):

• с. Підгородне – 1

• с. Ступки – 1

• с. Смиківці – 1

• с. Драганівка – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Великі Гаї – 6

• с. Прошова – 1

• с. Шляхтинці – 2

️Чортківський район (17 осіб):

• м. Чортків – 13

• с. Бичківці – 1

• с. Горішнє – 1

• с. Біла – 1

• с. Улашківці – 1

Шумський район (10 осіб):

• м. Шумськ – 2

• с. Підгайці – 1

• с. Малі Дедеркали – 1

• с. Бриків – 1

• с. Великі Загайці – 1

• с. Угорськ – 2

• с. Обич – 1

• с. Садки – 1