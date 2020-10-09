На Тернопільщині за добу зареєстровано сім летальних випадків від ускладнень внаслідок COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Серед померлих – четверо тернополян. Це 62-річна жінка і чоловіки 63, 67 та 79 років.
Також коронавірус забрав життя 74-річної жительки села Потік Козівського району, 80-річної мешканки села Блищанка Заліщицького району і 64-річної жінки з Теребовлі.
Підтверджено 305 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (60 осіб)
Бережанський район (21 особа):
• м. Бережани – 17
• с. Літятин – 1
• с. Слов’ятин – 1
• с. Стриганці – 1
• с. Підлісне – 1
Борщівський район (28 осіб):
• м. Борщів – 5
• смт Мельниця-Подільська – 8
• смт Скала-Подільська – 2
• с. Грошова – 3
• с. Озеряни – 1
• с. Лосяч – 1
• с. Стрілківці – 2
• с. Вовківці – 1
• с. Висічка – 1
• с. Сков’ятин – 1
• с. Глибочок – 1
• с. Зелене – 1
• с. Сапанів – 1
Бучацький район (13 осіб):
• м. Бучач – 5
• с. Порохова – 1
• с. Переволока – 2
• с. Трибухівці – 2
• с. Жизномир – 1
• с. Білявинці – 1
• с. Бариш – 1
Гусятинський район (11 осіб):
• смт Гусятин – 3
• м. Копичинці – 4
• с. Малі Бірки – 1
• с. Сидорів – 1
• с. Суходіл – 1
• с. Личківці – 1
Заліщицький район (10 осіб):
• м. Заліщики – 4
• с. Блищанка – 1
• с. Новосілка – 3
• с. Бедриківці – 1
• с. Добрівляни – 1
Збаразький район (11 осіб):
• м. Збараж – 4
• смт Вишнівець – 1
• с. Чернихівці – 2
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Залужжя – 2
• с. Кинахівці – 1
Зборівський район (6 осіб):
• м. Зборів – 3
• с. Присівці – 1
• с. Жабиня – 1
• с. Волосівка – 1
Козівський район (8 осіб):
• с. Конюхи – 1
• смт Козлів – 2
• с. Кальне – 1
• с. Дмухівці – 2
• с. Таурів – 1
• с. Потік – 1
Кременецький район (25 осіб):
• м. Кременець – 10
• с. Сапанів – 4
• с. Великі Бережці – 3
• с. Кушлин – 2
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Шпиколоси – 1
• с. Рибча – 1
• с. Кімната – 3
️Лановецький район (16 осіб):
• м. Ланівці – 12
• с. Краснолука – 1
• с. Борсуки – 1
• с. Волиця – 2
️Монастириський район (11 осіб):
• м. Монастириська – 7
• с. Бертники – 1
• с. Гончарівка – 1
• с. Садове – 1
• с. Ковалівка – 1
Підволочиський район (15 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• с. Пальчинці – 1
• с. Оріховець – 2
• с. Шельпаки – 1
• с. Нове Село – 5
• с. Лисичинці – 1
• с. Богданівка – 1
• с. Новосілка – 1
Підгаєцький район (0 осіби)
Теребовлянський район (28 осіб):
• м. Теребовля – 13
• смт Микулинці – 3
• смт Дружба – 1
• с. Буданів – 3
• с. Золотники – 1
• с. Зеленче – 4
• с. Воля – 1
• с. Романівка – 1
• с. Великий Говилів – 1
Тернопільський район (15 осіб):
• с. Підгородне – 1
• с. Ступки – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Драганівка – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Великі Гаї – 6
• с. Прошова – 1
• с. Шляхтинці – 2
️Чортківський район (17 осіб):
• м. Чортків – 13
• с. Бичківці – 1
• с. Горішнє – 1
• с. Біла – 1
• с. Улашківці – 1
Шумський район (10 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Підгайці – 1
• с. Малі Дедеркали – 1
• с. Бриків – 1
• с. Великі Загайці – 1
• с. Угорськ – 2
• с. Обич – 1
• с. Садки – 1
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