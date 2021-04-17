380 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 17 квітня 2021 року.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зареєстровано 7 летальних випадків. Померли:

  • чоловік 67 р. Тернопільський район с. Підгородне
  • жінка 77 р. Чортківський район с. Постолівка
  • жінка 72 р. м. Тернопіль
  • чоловік 74 р. м. Кременець
  • жінка 56 р. Тернопільський район с. Лисичинці
  • чоловік 83 р. смт Підволочиськ
  • жінка 84 р. м. Тернопіль

Одужало 410 осіб.