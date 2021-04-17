380 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 17 квітня 2021 року.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Також за останню добу зареєстровано 7 летальних випадків. Померли:
- чоловік 67 р. Тернопільський район с. Підгородне
- жінка 77 р. Чортківський район с. Постолівка
- жінка 72 р. м. Тернопіль
- чоловік 74 р. м. Кременець
- жінка 56 р. Тернопільський район с. Лисичинці
- чоловік 83 р. смт Підволочиськ
- жінка 84 р. м. Тернопіль
Одужало 410 осіб.
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