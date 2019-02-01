Семеро дітей загинули на Тернопільщині внаслідок нещасних випадків

— Лише впродовж 2018 року на Тернопіллі внаслідок впливу різного роду надзвичайних подій загинули 7 дітей. Ще 190 — зазнали травмування, — повідомляють в ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. — Все це є доказом того, що втрата пильності і недбальство батьків зазвичай можуть обернутися неприємностями, а іноді й справжньою трагедією для цілої родини.

Надзвичайники радять пам’ятати про те, що безпека кожної дитини — це, перш за все, особиста відповідальність її батьків.

— Шановні батьки! Якщо ви залишаєте дитину вдома саму, переконайтеся що всі наявні в помешканні електроприлади та газове обладнання знаходяться у справному стані, а сірники сховані у недоступному місці. Не залишайте дітей вдома самих, якщо вони не в змозі самостійно вирішити проблеми, які можуть виникнути. Вирушаючи на відпочинок до водойми або на природу слідкуйте за тим, щоб малеча не залишалась без нагляду. Слідкуйте за тим, щоб малолітні діти не відвідували самостійно місцеві ставки, річки, покинуті будівлі, — наголошують в ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Джерело: Тернополяни