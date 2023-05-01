Жертв Молотківської трагедії вшанували на Тернопільщині.

Минуло 80 років, як нацисти спалили село Молотків. Вшанувати їхню пам’ять прийшли мешканці Лановецької громади.

У квітні 1943 року село Молотків на Лановеччині було спалено нацистами дотла, вбито 617 мирних жителів, серед яких – 92 дитини. У річницю трагедії жителі громади молитвою згадали невинно вбитих та закатованих.

«Вічна пам’ять усім невинно вбитим та закатованим. 80 років тому нацисти тут у цьому селі зробили великий злочин. Вони зігнали мешканців цього села до кузні, облили її пальним і спалили. Там були також і діти. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто загинув там, а також і тих наших людей, які постраждали від російського тероризму», – каже жителька Лановецької громади Ольга Крута.

Хресною ходою учасники мітингу-реквієму пройшли до меморіального комплексу «Молотківська трагедія», де на стіні пам’яті сотні прізвищ та імен тих, хто не пережив той квітневий ранок.